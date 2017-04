Bottas heeft eerste zege binnen na chaotische start, Vandoorne 14de in GP Rusland

Door: Jo Bossuyt in Rusland

Grosjean en Palmer zorgen meteen voor brokken. © epa.

GP SOCHI Na Bahrein ook deze maar één McLaren aan de start. Was het twee weken geleden Stoffel Vandoorne die niet wegraakte van de startgrid, dan viel deze keer Fernando Alonso al stil in de formatieronde. Waardoor de start uitgesteld moest worden. Daarbij hield het niet op. In de eerste bocht raakten Palmer en Grosjean het niet eens over wie er nu eigenlijk eerst door mocht. Gevolg: serieuze brokken en een safety car.

Vandoorne (boven) even buiten de piste om kemphanen Palmer (r) en Grosjean in de eerste bocht te ontwijken. © ap. Ondertussen reed Bottas dankzij een verbluffende start vanop de derde plaats aan de leiding, voor de twee Ferrari's en zijn teamgenoot Hamilton. En toerde Stoffel Vandoorne op de zestiende plaats, want was in de start voorbij Ericsson geraakt. McLaren anticipeerde trouwens zeer goed bij de safety car, want riep Vandoorne meteen binnen voor een eerste bandenwissel. Zonder dat hij daarbij tijd verloor, want onder de safety car kon de Belg weer keurig gaan aansluiten. Op het einde van de race zal Vandoorne wel 5 seconden bij zijn tijd moeten rekenen: straf omdat hij in de eerste bocht buiten de piste ging, om de op hol geslagen Renault van Palmer te ontwijken, en daarna niet terug op de piste kwam op de plaats die tijdens de rijdersbriefing was afgesproken. Lees ook Alarm bij Red Bull: waterlek bij bolide van Verstappen maar net op tijd hersteld

Vandoorne moet vijftien plaatsen achteruit op startgrid

Romain Grosjean (l) met een onvriendelijk gebaar voor Jolyon Palmer. © reuters.

Bandenkwestie Bottas-Vettel-Raikkonen-Hamilton: zo bleef het tot bij de eerste bandenstopronde, want op het circuit van Sotchi is voorbijsteken altijd al zeer moeilijk geweest, en met de huidige generatie auto's bijna onmogelijk. En ook nadat de vier koplopers om verse banden geweest waren, status quo. Ook voor Stoffel Vandoorne, die ondertussen zijn tweede pitstop had gemaakt en daardoor opnieuw voor de snelste bandenkeuze kon gaan (coureurs zijn verplicht beide bandentypes minstens een keer te gebruiken in de race) aangezien hij met het andere rubbertype was gestart, in tegenstelling tot bijna alle andere coureurs. Ondertussen had de Belg wel 12 seconden verloren in ronde 20, een foutje of een probleem met de Hondamotor -was toen niet duidelijk. © getty.