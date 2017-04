"Het maximaal mogelijke", zo omschrijft Vandoorne zijn veertiende plaats

Bewerkt door: MR

Stoffel Vandoorne heeft voor de tweede keer dit seizoen de finish gehaald van een Formule 1-race. Op het circuit van Sotsji kwam hij als veertiende over de streep.

Via Twitter reageerde de West-Vlaming kort op zijn wedstrijd, die zonder noemenswaardige incidenten verliep.



"We hebben vandaag de finish bereikt, de banden en de brandstof onder controle gehouden. Het was min of meer het maximaal mogelijke. Er ligt nog veel werk op de plank!", aldus Vandoorne.



Voor tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso werd het een race om snel te vergeten. De Spaanse ploegmaat van Stoffel Vandoorne moest tijdens de formatieronde zijn falende McLaren aan de kant zetten en kon dus niet starten. Dat overkwam ook Vandoorne tijdens de vorige manche in Bahrein.



Alonso probeerde in een reactie via Instagram positief te blijven. Hij bedankte de fans voor de steun. "Hopelijk kunnen we voor jullie een goeie wedstrijd neerzetten in de volgende GP in Spanje."



De GP van Spanje wordt over twee weken (14 mei) in Barcelona gehouden.