Onze F1-watcher in het geruchtencircuit van Sochi: "McLaren rijdt volgend jaar met een Mercedes-motor"

Door: Jo Bossuyt in Rusland

30/04/17 - 15u52

© ap.

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Sochi zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is gesteld met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Zondag 30 apri 9u: Honda? Mercedes?

Ik ben al een klein halfuurtje in de paddock, nog weinig volk. Geen coureurs of teambazen te bespeuren, de race is pas om 15u deze namiddag. Alleen journalisten die samenhokken in de paddock. Tijd om geruchten en informatie naast elkaar te leggen, samenzweerderig naar verbanden te zoeken. Natuurlijk gaat het vooral over McLaren, Honda en Mercedes. Dat Honda volgend seizoen motoren zal leveren aan Sauber, lijkt zeker. Alleen is niet duidelijk waarom het zo lang duurt vooraleer het nieuws valt.



Misschien heeft dat te maken met een ander gerucht. Eddie Jordan, ex-teambaas en nu tv-consultant maar nog altijd even flamboyant als vroeger, heeft immers gesproken. En letterlijk gezegd: "McLaren rijdt volgend jaar met een Mercedes-motor." Eddie Jordan is doorgaans goed ge├»nformeerd. Hij zei maanden vooraf al dat Bernie E. zou ontlagen worden. Hij zei destijds dat Schumacher zou terugkeren bij Mercedes. Net zoals het Eddie Jordan was die als eerste zei dat Lewis Hamilton in 2013 van McLaren naar Mercedes zou verhuizen. Maar het ziet ernaar uit dat Jordan deze keer gewoon indruk wil maken. En dat de waarheid elders ligt, zoals onze eigen onderzoekje in de paddock zal uitwijzen. Daarover alles in onze krant van dinsdag, met het raceverslag en de reactie van Stoffel na de vierde grand prix van het seizoen. De McLaren van Alonso valt in de formatieronde stil. © reuters.