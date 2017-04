Bewerkt door: PL

De F1-bolides van Sauber rijden volgend jaar met een motor van Honda. Dat heeft de Japanse fabrikant vandaag voor de start van de Grote Prijs van Rusland in Sotchi laten weten. De wagens van Sauber hebben nu nog een motor van Ferrari. Honda tekende in 2015 een exclusieve overeenkomst met McLaren in de Formule 1. McLaren-directeur Eric Boullier juicht toe dat Sauber ook gaat gebruiken maken van Japanse aandrijving. "Daar kunnen beide teams beter van worden", reageerde Boullier.