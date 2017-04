Weinig beterschap voor Vandoorne in laatste oefenritten

SG

Stoffel Vandoorne heeft de zeventiende tijd laten optekenen in de derde en laatste vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Rusland, de vierde manche in het WK Formule 1. De West-Vlaming legde op het circuit van Sotsji vijftien ronden af in zijn McLaren-Honda. Daarbij noteerde hij een toptijd van 1:37.182.