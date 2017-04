Vandoorne moet vijftien plaatsen achteruit op startgrid

SG

Stoffel Vandoorne vertrekt zondag quasi zeker vanuit de twintigste en laatste positie in de Grote Prijs van Rusland, de vierde manche in het WK Formule 1. De West-Vlaming krijgt immers een gridstraf van vijftien plaatsen opgelegd omdat hij enkele motoronderdelen van zijn McLaren-Honda moest laten veranderen.

Vandoorne kon tijdens de eerste vrije training op het circuit van Sotsji negentien ronden afleggen. Hij klokte daarbij de zeventiende tijd (1:39.541). Kort voor het einde van de sessie moest hij echter de pits in. "No power", schreeuwde onze landgenoot, de Honda-motor die het opnieuw begaf. Twee onderdelen, de MGU-H en turbo, moesten worden vervangen. Omdat het al de vijfde keer was dat deze motorcomponenten werden gewisseld, kreeg Vandoorne een gridstraf van vijftien plaatsen opgelegd. Rijders mogen tijdens een seizoen elk motoronderdeel vier keer wisselen alvorens ze een straf riskeren.



Hoe dan ook hoeft de motorwissel niet meteen een groot drama te betekenen. Vandoorne zou meer dan waarschijnlijk de eerste kwalificatieronde niet overleefd hebben waardoor hij sowieso achteraan moest starten. In realiteit zal de West-Vlaming dus hoogstens enkele plaatsjes verliezen (en geen vijftien). Bovendien zou een vijfde motorwissel zich weldra toch opdringen en doe je dat liever in de GP van Rusland - waar de trage McLaren-Honda op het snelle circuit wellicht weinig in de pap heeft te brokken - dan in Barcelona of Monaco bijvoorbeeld.



Enkel Pascal Wehrlein (1:39.731) en Marcus Ericsson (1:40.079) lieten in de eerste vrije training een nog tragere tijd dan Vandoorne optekenen. Sergey Sirotkin, die Nico Hulkenberg verving in de eerste training, kon door een probleem met de wagen geen ronde afwerken. De Fin Kimi Raikkonen toonde zich in zijn Ferrari met 1:36.074 de snelste voor de Mercedesbolides van Valtteri Bottas (tweede op 0.045) en Lewis Hamilton (derde op 0.607). Dan volgen Max Verstappen, op 1.100, en WK-leider Sebastian Vettel, op 1.156.



Deze namiddag staat op de Sotchi Autodrom de tweede vrije sessie op het programma. Morgen volgen de derde sessie en de kwalificaties, zondagnamiddag de GP.