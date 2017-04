Alonso "verscheurd" nadat 11-jarig jongetje om het leven komt op kartbaan die zijn naam draagt

Yari Pinnewaert

25/04/17 - 10u48 Bron: ANP

Op een kartbaan in Noord-Spanje, vernoemd naar de Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso, heeft zich een dramatisch ongeluk voorgedaan. Daarbij kwam afgelopen zondag een Spaanse deelnemer van amper elf jaar om het leven.

De jongen raakte zaterdag levensgevaarlijk gewond nadat zijn kart over de kop ging en op zijn lichaam belandde. Een dag later stierf hij in het ziekenhuis. De Spaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de toedracht van het ernstige ongeval.



Alonso, de eigenaar van het circuit en ploegmaat van onze landgenoot Stoffel Vandoorne bij McLaren, reageerde zwaar aangeslagen op het dodelijke incident. "Dit is een van de droevigste dagen in mijn leven. Verscheurd. Een enorme knuffel aan de familie van Gonzalo en aan heel de kartsport", zo schreef hij in een tweet.