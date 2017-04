Stoffel Vandoorne: "Was vandaag onze beste dag van het seizoen"

Bewerkt door: EVDM/PL

19/04/17 - 20u02 Bron: Belga

© photo news.

Stoffel Vandoorne heeft een positieve testsessie achter de rug in zijn McLaren-Honda tijdens de tweede testdag op het circuit van Bahrein. Dat bevestigt de F1-piloot zelf via Twitter.

Vandoorne legde in totaal 81 rondjes af en klokte op de valreep nog de vierde tijd van het pak. Enkel Bottas, Vettel en Sainz toonden zich sneller. Een tevreden Vandoorne stuurde na afloop dan ook een optimistische boodschap de wereld in. "Positieve testdag, veel ronden afgewerkt en een zeer productieve dag! Het was geen makkelijke week, maar bedankt aan het team voor het topwerk vandaag."



Ook op de website van McLaren liet Vandoorne zich bijzonder positief uit. "Het was goed veel rondes af te leggen vandaag, er waren veel nieuwe elementen aan de wagen. We hebben ons testprogramma afgewerkt. Hopelijk kunnen we dit voortzetten in de volgende race. Vandaag was waarschijnlijk onze beste dag van het seizoen. Het is de eerste keer dat we een dag zonder grote problemen hadden en dat we vorderingen konden maken met ons programma. Vandaag was echt goed, maar elke dag moet zo goed zijn. En er zijn geen garanties dat het de volgende keer ook zo zal zijn. We moeten heel zorgvuldig lessen trekken uit wat we vandaag gedaan hebben."



Gisteren, tijdens de eerste testdag, mocht de Britse testrijder Oliver Turvey plaatsnemen in de bolide van de geplaagde renstal. Deze zogenaamde 'in-season F1-test' komt er enkele dagen na de Grote Prijs van Bahrein. Vandoorne kon zondag niet starten in de derde manche van het WK omdat zijn McLaren hem andermaal in de steek liet.