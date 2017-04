Teambaas van F1-renstal Force India opgepakt in Londen

Bewerkt door: PL

De Engelse politie heeft in Londen teambaas Vijay Mallya van de F1-renstal Force India opgepakt. Dat gebeurde op vraag van de Indiase autoriteiten.

De flamboyante baas van Force India wordt in zijn vaderland verdacht van fraude. India heeft om uitlevering van de 61-jarige Mallya gevraagd. De Indiase miljardair bezit sinds eind 2007 een eigen team in de Formule 1. Mallya nam de renstal Spyker destijds samen met de Nederlandse zakenman Michiel Mol over. Hij veranderde de naam in Force India.



De bolides van Mallya eindigden al een paar keer op het podium, maar een Grote Prijs winnen deed Force India nog nooit. Dit seizoen zitten de Mexicaan Sergio Pérez en de Fransman Esteban Ocon achter het stuur van de opvallende roze auto's. Perez verzamelde in de eerste drie races veertien punten, Ocon drie.