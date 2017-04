Massa kan niet lachen om uitspraak Verstappen

Door: redactie

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zich in Bahrein met enkele uitspraken niet populair gemaakt bij collega Felipe Massa (Williams). Volgens de Braziliaan trachtte de 19-jarige Nederlander daarmee zijn eigen falen een beetje te verbloemen.

De coureur van Red Bull deed zijn beklag over het rijgedrag van Massa tijdens de kwalificatie. Volgens Verstappen zou de 35-jarige Braziliaan hebben verhinderd dat hij een goede laatste ronde kon rijden. Massa was zich echter van geen kwaad bewust.



Op de vraag of hij zijn onvrede nog bij Massa zou gaan aankaarten, zei Verstappen: "Nou, hij is een Braziliaan, hè? Daar valt niet zo erg mee te praten'', sprak de soms wat loslippige Limburger met een knipoog.



Massa kon er niet om lachen in Bahrein. "Het is zonder twijfel ongepast om zo over Brazilianen te spreken. Hij weet niet waar hij het over heeft. Ik heb hem gezegd dat hij voorzichtig moet zijn met wat hij zegt. Later in het seizoen is er immers nog de Grand Prix van Brazilië. Dus wees zorgvuldig met het kiezen van je woorden...''