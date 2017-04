sG

17/04/17 - 09u00 Bron: Belga

Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) zal drie plaatsen achteruit gezet worden op de startgrid voor de grote Prijs Formule 1 van Rusland, die over twee weken in Sochi plaatsvindt. De 22-jarige Spanjaard wordt gestraft voor een aanrijding met de Canadees Lance Stroll (Williams), gisteren in de GP van Bahrein. De koerscommissarissen oordeelden dat Stroll een normale lijn volgde, terwijl Sainz in een bocht een erg optimistische inhaalpoging deed toen hij uit de stands kwam.