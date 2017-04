Vandoorne start zelfs niet

Jo Bossuyt in Bahrein

Het gaat van kwaad naar erger bij McLaren. In Bahrein was het Stoffel Vandoorne zelfs niet gegund om te starten.

Op de startgrid, dik twintig minuten voor de start, was er plots paniek bij McLaren. Mecaniciens die driftig allerlei schroeven begonnen te verwijderen om in ingewanden van de auto te kijken. En een blijkbaar dringend probleem met de motor te genezen. Vergeefse moeite. Na vijf minuten beseften ze daar onvoldoende tijd voor zou zijn. De McLaren van Vandoorne werd dus naar de garage geduwd, en gedemonteerd. Over en out. Of hoe het van kwaad naar erger gaat bij McLaren: de motor die op de startgrid de geest gaf, was al de vierde van Honda die het voorbije weekend in Bahrein kapotging.



Voorin lagen ze daar natuurlijk niet wakker van. De Fin Valtteri Bottas, gisteren verrassend de pole position gepakt, kwam best weg. Hamilton maakte een minder goede start en moest in de remzone voor de eerste bocht de Ferrari van Vettel al voorbij laten. Max Verstappen maakte wel een scherpe start en sprong meteen voorbij teamgenoot Ricciardo naar de vierde plaats.



