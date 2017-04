Vandoorne start zelfs niet in zinderende grand prix van Bahrein

Jo Bossuyt in Bahrein

16/04/17 - 17u55

© Jo Bossuyt.

Het gaat van kwaad naar erger bij McLaren. In Bahrein was het Stoffel Vandoorne zelfs niet gegund om te starten met die probleemauto van hem. Ondertussen voerden de jongens die het met een echte racewagen mogen doen een best pittig koersje op.

© Jo Bossuyt. © epa.

Op de startgrid, dik twintig minuten voor de start, was er plots paniek bij McLaren. Mecaniciens die driftig allerlei schroeven begonnen te verwijderen om in ingewanden van de auto te kijken. En een blijkbaar dringend probleem met de motor te genezen. Vergeefse moeite. Na vijf minuten beseften ze daar onvoldoende tijd voor zou zijn. De McLaren van Vandoorne werd dus naar de garage geduwd, en gedemonteerd. Over en out. Of hoe het van kwaad naar erger gaat bij McLaren: de motor die op de startgrid de geest gaf, was al de vierde van Honda die het voorbije weekend in Bahrein kapotging.



Voorin lagen ze daar natuurlijk niet wakker van. De Fin Valtteri Bottas, gisteren verrassend de pole position gepakt, kwam best weg. Hamilton maakte een minder goede start en moest in de remzone voor de eerste bocht de Ferrari van Vettel al voorbij laten. Max Verstappen maakte wel een scherpe start en sprong meteen voorbij teamgenoot Ricciardo naar de vierde plaats. Lang zou zijn feest niet duren. Na zijn vroege pitstop in de elfde ronde ("Ik moet iets proberen want raak niet voorbij Hamilton", zei de Nederlander via de boordradio) ging hij plots rechtuit in een remzone: "Door de remmen getrapt", zei Max langs de radio. Kort daarna kwam de gele vlag buiten en kwam zowat iedereen naar binnen om verse banden. Grote winnaar van die operatie: Sebastian Vettel, die eerder in de race al banden had gewisseld. De Duitser kwam meteen aan de leiding, gevolgd door Bottas en Ricciardo, die tijdens de pitstop voorbij Hamilton was geglipt. En zo werd duchtig geraced tot de 26e ronde, toen duidelijk werd dat Bottas kansloos was tegen de weglopende Vettel. Mercedes greep en in Bottas moest Hamilton voorbijlaten: de regerende wereldkampioen begon met iets meer dan 6 seconden achterstand aan zijn jacht op de leider.



Wordt vervolgd.