Vandoorne start zelfs niet in zinderende grand prix van Bahrein, tweede zege van Vettel

Jo Bossuyt in Bahrein

16/04/17 - 18u35

Vandoorne beleefde een baaldag en kwam niet in actie in de GP van Bahrein © Jo Bossuyt.

Het gaat van kwaad naar erger bij McLaren. In Bahrein was het Stoffel Vandoorne zelfs niet gegund om te starten met die probleemauto van hem. Ondertussen voerden de jongens die het met een echte racewagen mogen doen een best pittig koersje op. Dat Sebastian Vettel beslechte in zijn voordeel.