Vandoorne: "Als we een betere motor krijgen, schuiven we op in de hiërarchie"

Door: Jo Bossuyt

16/04/17 - 15u42

© getty.

Dagboek Vandoorne Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Bahrein zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt en hoe het onze landgenoot Stoffel Vandoorne vergaat.

Zondag 16 april, 11u: Pasen!

Onze man in Bahrein bleek niet onder de indruk van de paaseitjes © Jo Bossuyt.

Net paaswensen gekregen van het thuisfront, maar ook hier in Bahrein is het een beetje Pasen: in de perszaal komen de 'locals' die het hier allemaal regelen rond met paaseitjes. Mooi gebaar. Maar verder dan een eerste hap kom ik niet. Binnenin de chocolade zit immers geen chocolade, maar een moeilijk thuis te wijzen witte brij met in het midden abrikozengelei.



Dan maar even op wandel in de paddock. Stoffel Vandoorne is er nog niet, andere coureurs evenmin: veel te vroeg. De race is pas om 18u lokale tijd, 17u in België. Maar wel ander volk genoeg om ons even aan de meest populaire bezigheid in de paddock te zetten: op de geruchtenmolen kruipen en zien wat daar allemaal meedraait. En zie, er wordt bijna alleen over McLaren gekletst. Of liever: over Fernando Alonso. De Spanjaard, wiens contract eind dit seizoen afloopt, zou onderhandelen met Renault. Hij wil volgend jaar tot elke prijs weer voorin meespelen, en er zijn niet veel teams meer waar hij terecht kan, zoals ik zaterdag in de krant uitlegde. Bij Ferrari zijn de bruggen opgeblazen, bij Mercedes willen te veel mensen hem niet, en Red Bull is blij met zijn coureurs. Renault dan maar? Niet 'dan maar'. Het Franse team is vorig seizoen met ambitie teruggekeerd, en wil binnen een paar jaar opnieuw voor de titel gaan. Maar vooral: hier in Bahrein waren vriend en vijand onder de indruk van de progressie die Renault gemaakt heeft. Nico Hulkenberg zette de 7e tijd neer in de kwalificaties. Inderdaad: de eerste van 'de rest', achter Ferrari, Mercedes en Red Bull. Ik had het er gisteren nog over met Stoffel, die er hoop uit putte voor McLaren. "Je ziet maar dat het met een beetje geluk snel kan veranderen. Als we over een paar weken een betere motor krijgen, schuiven we op in de hiërarchie. En mocht die nieuwe motor echt goed zijn, dan zitten we misschien zelfs in de buurt van Red Bull. Kijk naar Renault: in Melbourne waren ze nergens. Maar ze hebben een serieuze update in hun motor gestopt en zijn nu bijna een seconde sneller. En in formule 1 is dat een serieus verschil, een seconde."



Nog meer geruchten. Die kunnen verklaren waarom Bernie Ecclestone zo alomtegenwoordig is in Bahrein, hoewel hij eind vorig jaar door de nieuwe eigenaars van de formule 1 op straat werd gekeild. De laatste jaren van zijn bewind zou hij in nieuwe contracten hebben laten opnemen dat een verlenging van die verbintenis alleen met hem mag worden onderhandeld. Op de terugweg naar de perszaal zien we zijn golfkarretje, waarmee Bernie hier door de paddock wordt gevoerd, inderdaad geparkeerd staan voor het kantoor van de organisatoren.