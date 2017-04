Bottas pakt eerste pole, Vandoorne pas 17de

Door: redactie

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft tijdens de kwalificaties de poleposition veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Bahrein, dat is de derde F1-manche van het seizoen.

De 27-jarige Bottas werkte zijn snelste ronde op het circuit van Sakhir af in 1:28.769 en versierde zo voor de eerste keer in zijn carrière de pole. In Sakhir was de Fin 23 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Britse ploegmaat Lewis Hamilton (1:28.792), drievoudig wereldkampioen en momenteel samen met Sebastian Vettel aan de leiding in de WK-stand. Vettel zette in Sakhir de derde tijd neer (1:29.247), de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) en de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) vervolledigden de top vijf. Voor de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) zat er niet meer in dan een zesde stek.



Stoffel Vandoorne zette in zijn McLaren-Honda de zeventiende tijd neer in de kwalificaties. Op het circuit waar hij vorig seizoen zijn F1-debuut mocht vieren, werkte hij in het eerste deel van de kwalificaties zijn snelste ronde af 1:32.313, waarmee hij niet verder kwam dan de zeventiende stek. De kwalificaties waren daarmee meteen afgelopen voor Vandoorne, want enkel de vijftien snelsten mochten starten in de tweede fase.



De Grote Prijs wordt morgen om 17u (Belgische tijd) gereden.

