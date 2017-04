"Stoffel is al heel goed geïntegreerd in het team, je ziet dat ze hem beschouwen als hun coureur voor de toekomst"

Jo Bossuyt in Bahrein

15/04/17 - 16u50

Dagboek Vandoorne Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Bahrein zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt en hoe het onze landgenoot Stoffel Vandoorne vergaat.

De derde vrije training van de F1-jongens begint pas om 15u, maar ik ben al op het circuit. Kan ik de formule 2-koers eens volgen, want die begint om 13u. Formule 2 is trouwens de nieuwe naam van de GP2, het kampioenschap dat Stoffel Vandoorne twee jaar geleden op zeer imposante manier won. Nu valt het toch wel op, hoe smal die F2-machines zijn. Of liever: hoe groot het verschil met de F1-bolides is, en hoeveel die dus breder geworden zijn onder het nieuwe reglement. Ondertussen duiken overal uitspraken op van Bernie Ecclestone, die hier gisteren is aangekomen, uitgenodigd door de kroonprins van Bahrein. Neen dus, met hem zou het "niet waar" geweest zijn, Alonso die zomaar effen de 500 Mijl van Indianapolis gaat rijden in plaats van de grand prix van Monaco. "Ik zou hem gezegd hebben, doe maar jongen, maar pas als je contract in formule 1 afloopt." Altijd gezegd dat er met Bernie heel wat gezond verstand verdwenen is uit dit circus...

Derde en laatste vrije training. Ik wilde zeggen dat ik zit te duimen voor Vandoorne, maar eigenlijk doet de hele perszaal mee. Het is het gevoel dat hier leeft: "Het mag eens ophouden." En zie, het lijkt even op te houden. De Belg kan 15 rondjes maken in de derde training, en even staat hij zelfs op de vierde plaats, halverwege de sessie. Goed zo. Uiteindelijk tikt Stoffel af als 15e. Min of meer tevreden, eindelijk. Alonso doet drie plaatsjes beter, maar het zit daar in het tweede gedeelte van het peloton allemaal zeer dicht bij elkaar, en het verschil tussen de twee McLarens is dan ook zeer klein. Niet eens een tiende van een seconde.

16.35u: Geen zorgen maken

Ben even gaan kletsen met David Coulthard. Nog altijd een heel bezige bij, op zijn 46e. Hij vertelt me over zijn productiehuis dat films, documentaires of publiciteitsspotjes draait voor prestigieuze klanten. En ook de F1-verslaggeving maakt voor het Engelse televisiestation Channel Four. David heeft vrouw en kind meegebracht naar Bahrein, en ik schrik even. Zoontje Dayton is al acht jaar. Het lijkt als gisteren, dat ik Coulthard voor een voorbeschouwing op seizoen 2010 ging interviewen in Ukkel, toen hij daar nog woonde -zijn vrouw is Belgische. En we stilletjes moesten praten omdat de baby sliep.



Natuurlijk hebben we het over de situatie bij McLaren. Coulthard bekijkt de problemen als een communicatiestoornis. "McLaren heeft iets gekocht zonder te weten of het eigenlijk wel goed was. Ze hadden eerst om staalharde cijfers en feiten over die motor moeten vragen. Dan hadden ze kunnen beslissen om nog wat langer met Mercedes samen te werken en Honda meer tijd te gunnen." Maar de ellende die blijft aanslepen zal de carrière van Stoffel Vandoorne niet schaden, zegt David. "Hij is al heel goed geïntegreerd in het team, je ziet dat ze hem beschouwen als hun coureur voor de toekomst, en ze weten natuurlijk ook dat hij zijn ding in allesbehalve ideale omstandigheden moet doen."