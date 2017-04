Stoffel Vandoorne rijdt vijftiende tijd in laatste oefensessie

Door: redactie

15/04/17 - 15u23 Bron: Belga

Stoffel Vandoorne. © getty.

Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft vandaag de vijftiende chrono gereden tijdens de derde en laatste vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Bahrein, de derde WK-manche.

Op het Bahrein International Circuit in Sakhir legde Vandoorne vijftien ronden af. Zijn toptijd bedroeg 1:34.027. Fernando Alonso, de Spaanse ploegmaat van de West-Vlaamse Formule 1-rijder, maakte tien ronden vol en kwam tot 1:33.922, goed voor de twaalfde tijd.



De beste chrono kwam op naam van de Nederlander Max Verstappen, die in zijn Red Bull een rondje in 1:32.194 aflegde. Het jonge talent was daarmee sneller dan de Brit Lewis Hamilton (Mercedes), tweede op 0.110, en de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), derde op 0.556. Vettel had gisteren de eerste twee sessies gedomineerd. Vandoorne werd daarin respectievelijk dertiende (in 1:34.997) en twintigste en laatste (in 1:34.230).



Later op de dag, vanaf 17u (in België), staan in Sakhir de kwalificaties op het programma. De GP start zondag om 17u (18u lokale tijd).