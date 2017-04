"Een amokmaker. Een complete etter. Stoffel moet uitkijken voor Alonso"

JO BOSSUYT IN BAHREIN

Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne. © photo news.

Stoffel Vandoorne (25) heeft een van de beste coureurs als teamgenoot. "Hij kijkt maar beter uit", zegt iemand die het kan weten. Waarom Fernando Alonso (35) met haast niemand nog door de deur kan. Hoe hij zijn vroegere teamgenoten een na een mentaal sloopte. En als dat niet lukte, dan was het niet omdat hij niet hard genoeg probeerde.

Opvallend toch, hoe gedreven Fernando Alonso dit seizoen bezig is. Slofte hij vorig jaar van de ene race naar de andere, dan rijdt hij nu alsof hij een wasknijper op een gevoelige plaats heeft zitten. Ook frappant, zijn patserige uitspraken. "De beste koers van mijn leven", zei hij na Melbourne. "Ik heb gereden als een beest", riep hij na China. En hier, donderdag nog: "Ik was nooit beter dan dit seizoen." Je zou voor minder denken dat de Spanjaard iets duidelijk wil maken.



We praten erover met iemand die sinds mensenheugenis meedraait in de Formule 1, en heel dicht bij Honda staat. Man met inzicht en achtergrondkennis. Fijn glimlachje: "Je mag één ding niet vergeten. Alonso weet verdomd goed wat Vandoorne kan. Sinds duidelijk was dat jullie landgenoot in de pijplijn zat om Button te vervangen, hield Alonso hem goed in het oog. Volgde zijn prestaties in GP2. Bleef hier toen hij vorig jaar niet mocht racen, in Bahrein: om Vandoorne te observeren, zijn manier van werken, zijn houding." En dan: "Dat Stoffel maar uitkijkt voor Alonso."



