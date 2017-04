Zoon van Michael Schumacher debuteert in Formule 3 met achtste plaats: "Wil vooral veel leren"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

14/04/17

De Duitser Mick Schumacher (Prema Powerteam) heeft vandaag zijn debuut gemaakt in de Formule 3. De zoon van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher eindigde in de eerste race van de openingsmanche op het circuit van Silverstone op de achtste plaats.

De 18-jarige Schumacher deed ervaring op in het kartingcircuit en de Formule 4 en werkt dit seizoen de tien races af in de F3, zeg maar de wachtkamer van de F1. In de eerste van drie races dit weekend kwam hij als achtste over de streep, op meer dan veertien seconden van de Britse winnaar Lando Norris. Zaterdag wordt de tweede race gereden, zondag staat de slotrace op het programma.



"In mijn eerste seizoen wil ik vooral veel leren en hopelijk meedoen met de beste 'rookies'", zei Schumacher tijdens de oefensessies op het circuit van Spielberg in Oostenrijk. "Op termijn wil ik me meten met de allerbesten uit de Formule 1."



De jonge Schumacher gooide in het begin van zijn carrière al hoge ogen door in het kartingcircuit vicewereldkampioen te worden. Afgelopen seizoen eindigde hij in het eindklassement van de F4 ook op de tweede plaats.