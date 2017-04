Onze F1-watcher in het spoor van Vandoorne: "Alweer een dag om te vergeten. Amper 18 rondjes kunnen rijden in drie uur vrije training"

Jo Bossuyt in Bahrein

14/04/17 - 17u35

© reuters.

Onze F1-watcher Jo Bossuyt houdt in Bahrein zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt en hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Vandaag leren we dat vrijdag niet écht vrijdag is in Bahrein en dat Vandoorne toch eens een weekend zonder miserie kan gebruiken.

Vrijdag 14 april, 9.30u ->Desolaat

Vrijdag is hier in Bahrein geen vrijdag. Hier is dat zaterdag. Of liever: 'onze' zaterdag. Iedereen vrij. En binnen. Daar is airco, buiten geven ze vandaag tegen de veertig. Geen kat op de weg dus. En ook geen auto's. Waar we gisteren nog in de file stonden, rijden we nu alleen. Letterlijk. Ondertussen, links en rechts, veel woestijn met af en toe wat samengeklitte huizen. Bahrein. In de perszaal zegt een Russische collega dat hij voor zijn website een soort toeristische gids wil maken, voor de toeschouwers die hier vandaag nog vanuit het verre buitenland aankomen. "Maar ik vind niets. Ja, de levensboom. Dat is hier de grote attractie. Een boom die al vierhonderd jaar in de woestijn staat, met kilometers eromheen alleen maar zand." Oké. Maar zal er toch voor passen. Vrijdag in Bahrein: weinig volk op de weg. © Jo Bossuyt.

14u ->Het ene weekend is... als het andere

De eerste vrije training begint. Duimen voor onze landgenoot in formule 1. Stoffel Vandoorne heeft hoge nood aan eens een weekend zonder al die miserie. Oké, de tijden in de eerste training zijn niet zo veelzeggend. Ten bewijze: Hamilton tikt af als tiende, met een Mercedes die zelfs op drie wielen de top twee haalt. Maar toch, het lijkt bemoedigend, hoe Alonso zijn McLaren al snel op de tiende plaats rijdt en straks zelfs als achtste zal eindigen. Stoffel zit een paar seconden achter, maar dan, met nog een twintigtal minuten te gaan laat hij zachte banden op de MCL32 leggen. Even inrijden en dan zet hij zijn McLaren meteen op de tiende plaats. Eindelijk eens een beter weekend in zicht? Neen dus. Amper een ronde later valt Vandoorne stil langs de piste, motor uitgevallen en te voet terug naar de garage. Balend. Navraag leert me dat er iets verkeerd is met de druk van de een of andere vloeistof in het energierecuperatiesysteem. Wie zei daar ook weer dat die motoren in formule 1 veel te complex zijn?

© Jo Bossuyt.

18.40u ->Het effect van de pr-stunt

De tweede vrije training is een veertigtal minuten ver. Back to reality. McLaren heeft de aandacht van die desastreuze auto toch anderhalve dag kunnen wegnemen. In iedere persbabbel alleen maar vragen over Alonso en zijn avontuur in Indianapolis, en vandaag ook nog over Jenson Button, nu officieel bekend is dat hij de Spanjaard in Monaco zal vervangen. Maar het effect van de pr-stunt sijpelt nu snel weg, ruimt plaats voor de rauwe realiteit. De Honda-motor versnelt dat proces want hij is weer goed aan het nukken. Vandoorne staat er sip bij te kijken, je zou voor minder. Het "hydraulische probleempje" in zijn motor raakt pas met nog een vijftigtal minuten te gaan hersteld. Probleempje? Neen dus. Meer dan dat. Blijkt dat ze de hele motor hebben moeten wisselen. Na een eerste, verkennende rondje duikt Vandoorne meteen weer de garage in. We gaan duimen. Hopen. Bidden, misschien? Immers: wat kan nog helpen... Het ziet er alweer naar uit dat Vandoorne zo goed als niet zal kunnen rijden in de vrijdagtrainingen. En dat is precies wat hij en McLaren wel moeten doen: zoveel mogelijk ronden maken. Ach ja.

© getty.

18.50u ->Onderweg

Eindelijk. Stoffel kan weer naar buiten. Ondertussen heb ik vader Patrick Vandoorne in de paddock gezien. Hoe het met hem gaat. "Met mij goed" Fijn glimlachje. Maar zie, Stoffel is alweer onderweg. Probeert nog zoveel mogelijk ronden aan elkaar te rijgen. Opvallend: hij maakt remfoutjes, heel a-typisch voor hem, die rokende banden. Het illustreert hoe zeer hij er de beuk in zet. Maar al even opvallend, het loopt voor geen meter. Vandoorne krijgt zijn McLaren niet van de laatste plaats weg. Ondertussen blijft Alonso wel van ellende gespaard. De Spanjaard heeft al meer dan 25 ronden afgehaspeld, en is tot op anderhalve seconde genaderd van Vettel, voorlopig snelste tijd. En Stoffel, na 8 rondjes is hij weer de garage in. © getty.