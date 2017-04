Jenson Button vervangt in Monaco Fernando Alonso bij McLaren

SW

Jenson Button neemt voor de Grote Prijs van Monaco de plaats van Fernando Alonso in bij McLaren. Dat bevestigt het team vandaag op zijn website.

Alonso zal, zoals woensdag bekendgemaakt, op 28 mei deelnemen aan de Indy500 en dus zocht McLaren een vervanger om die dag in Monaco naast Stoffel Vandoorne de kleuren van de renstal te verdedigen. De keuze viel op de ervaren Button, die eind 2016 zijn zitje bij het team doorgaf aan Vandoorne.



"Ik ben heel blij een eenmalige terugkeer in de F1 te kunnen maken. Het zou op geen betere locatie kunnen gebeuren dan in "mijn" Grote Prijs: Monaco", zegt Button op de McLarenwebsite. "Ik won er de GP in 2009 en het is een van mijn favoriete omlopen aller tijden. Het is een lastig stratencircuit waarop een goeie rijder echt het verschil kan maken. Hoewel de McLaren-Honda MCL32 het seizoen niet goed is begonnen, denk ik dat Monaco beter geschikt is (om te scoren) dan de snellere circuits waarop Fernando en Stoffel dit seizoen al gereden hebben."



Button beseft dat hem een zware opdracht wacht. "Een realistische kans om mijn zege uit 2009 te herhalen, is er niet. Dat besef ik. Maar er ligt wel een kans om WK-punten te scoren en dat is belangrijk voor het constructeurskampioenschap", meent de 37-jarige Engelsman.



De GP van Monaco is de zesde wedstrijd op de WK-kalender.