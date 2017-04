Vandoorne ligt niet wakker van kritiek en onzin: "Nu geven ze mij 2 op 10, straks ben ik weer de beste"

Jo Bossuyt

14/04/17 - 07u08

© getty.

En of de Formule 1 een mallemolen is. Hij zit er ook op en heeft het geweten. Om hem heen wervelt het van onzin en onrechtvaardige kritiek. "Niet van wakker liggen", zegt Stoffel Vandoorne zelf en hij lacht. "Een keertje goed presteren, en ik ben weer de beste van de wereld. Zo werkt dat hier. En daar moet je kunnen mee leven als je deze job doet."

Vragen we aan Stoffel: "Heb je gezien hoe autosport.com (een in het F1-wereldje veel gelezen site) je prestatie in China beoordeelde?" Neen dus. Samengevat: "Snertrondje in de kwalificaties, niets getoond in de race, na 17 ronden uit zijn lijden verlost. Vijf op tien." Vandoorne zucht niet eens. Nog bonter, een Italiaanse site, gemaakt door een journalist die nooit naar de race komt, maar 'oordeelt' van achter zijn tv-scherm: hij gaf Vandoorne na China 2 op 10. Stoffel, met dikke huid: "Dat verandert voor mij niets. Natuurlijk weet die man niet wat voor problemen we allemaal gehad hebben. Natuurlijk heeft hij niet gezien hoe ik in de eerste ronde een dreun kreeg van Grosjean. Et cetera. Maar ik stop er ook geen greintje energie in om dat uit te leggen. Wat wil je, de Formule 1 zit 'zo' in elkaar." En wat hij bedoelt met 'zo'? "Dat sommigen een kort geheugen hebben. Vorig jaar werd ik hier bejubeld omdat ik tiende werd. Nu geven ze 2 op 10. Maar als ik zondag van problemen gespaard blijf en iets kan laten zien, dan hoor ik weer tot de besten van de wereld. Niet over opwinden. Wat doe je eraan, je hebt het niet in de hand. Belangrijker: als de juiste mensen in je geloven, omdat ze de achtergrond kennen."



Sommige coureurs, weten we, willen alles lezen wat over hen wordt geschreven. Ook Vandoorne? "Almaar minder. Ik surf wel eens naar HLN.be (hij beseft plots dat hij met de reporter van dat medium aan tafel zit en lacht even), dat wel. Maar die gespecialiseerde autosportsites niet meteen." En dan: "Begrijp me niet verkeerd, ik zoek geen excuses. Het valt gewoon tegen, tot nu toe. Denk je dat wij het bij McLaren leuk vinden, zo een moeilijk seizoen? Maar het is wat het is, we moeten voort. Ooit keert het wel, ik maak me geen zorgen. Ik ben 25. Met een tikje geluk kan ik nog tien jaar serieus meedraaien in de Formule 1. Het zal in die tien jaar niet altijd zo moeilijk zijn als nu."