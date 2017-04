"Stoffel zit erbij alsof hij dit al jaren doet. Dit keer geen spervuur aan vragen over hoe slecht die motor is. Afgezaagd"

Door: Jo Bossuyt

13/04/17 - 16u38

© Georges De Coster.

dagboek Vandoorne Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Bahrein zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt en hoe het onze landgenoot Stoffel Vandoorne vergaat.

*Woensdag 12 april, 16u25: waar is Bernie? Reisbureau's vinden de meest onvoorspelbare trajecten om van Brussel naar Bahrein te reizen. In Istanbul kan ik een uurtje of drie wachten op de tweede en laatste vlucht naar het koninkrijk waar de Formule 1 sinds 2004 langskomt. Even mail lezen, dus. En zie, persbericht van McLaren. Zoals veel collega's val ook ik ervan achterover. Alonso gaat de 500 Mijl van Indianapolis rijden. Zo willen McLaren en Honda inderdaad dat iedereen het bekijkt. Maar eigenlijk is de essentie van het persbericht helemaal anders: Alonso laat de grand prix van Monaco links liggen, want die wordt op dezelfde dag gereden. De drie uur wachttijd komt van pas, want vlug nog een verhaal maken over deze stunt, voor de krant van morgen donderdag. Ik zucht. Het zegt veel over McLaren, of hoe ze eraan toe zijn. Het zegt ook veel over formule 1. Monaco, hoogtepunt van het seizoen. Race met dikste kijkcijfers. Niemand die het zo bekijkt, maar eigenlijk is dit al een eerste voorbeeld van hoe de koninginnenklasse aan het veranderen is, met de nieuwe bazen van het -niet toevallig- Amerikaanse Liberty Media aan het roer. Onder het bewind van ene Bernard Charles Ecclestone was het nooit waar geweest. En met Ron Dennis nog aan het stuur had McLaren die koers ook nooit gevaren. © Georges De Coster.

Donderdag 13 april, 10.45u: machinegeweren in de woestijn Op weg naar het accreditatiekantoortje om mijn parkingsticker op te halen. Opvallend en imponerend: naast de tijdelijke tent waar journalisten hun pasje ophalen staat een politiewagen. En een tiental meter verderop een politieman met een joekel van een machinegeweer. De schrik zit erin, in Bahrein. De opposanten van de machtshebbers hebben vorige week immers weer gedreigd: ze schreven een brief naar F1-eigenaar Liberty Media met de allesbehalve stille wenk dat ze de race -propaganda voor de regerende klasse...- maar beter konden schrappen. "Ach ja, als ze de perszaal maar niet opblazen", lacht de Russische collega naast me een uurtje later." Ik grijns even, maar ook niet meer dan dat. © Georges De Coster.

13u: Stoffel debuteert Eindelijk. We hadden hem in Melbourne al verwacht, maar om de een of andere reden zat Stoffel Vandoorne als belangrijkste nieuwkomer in Formule 1 niet in de officiële persconferentie die de Internationale Autosportfederatie (de sportieve en administratieve regelgever van F1) iedere donderdag voor de race organiseert: zes coureurs aan wie de verzamelde pers een halfuur lang vragen kan stellen. Ik kijk er al naar uit. Om te zien hoe Stoffel het aanpakt, die eerste keer, maar vooral welke vragen hij krijgt van het internationale gezelschap. Maar die vraag, waarom de West-Vlaming pas in de derde grand prix wordt opgetrommeld door de FIA, blijkt me prikkelen. Moet meer achter zitten, want niet logisch. Moeten we het antwoord een jaar geleden gaan zoeken, misschien? Een jaar geleden begon het hier echt voor Stoffel. In Bahrein 2016 verving hij de geblesseerde Alonso, en reed een dijk van een koers. De race erna, in Shanghai, wilde de FIA hem dan in de persconferentie stoppen, op donderdag. Maar volgens onze bronnen stelde McLaren een veto. Wellicht omdat ze toen nog niet zo veel publiciteit wilden voor onze landgenoot. Zou de FIA nu teruggeslagen hebben door Stoffel langer dan normaal te laten wachten? Ach ja, zijn aanwezigheid vandaag houdt anderzijds wel steek: hét is immers een jaar geleden, dus. © Georges De Coster.

14.55u: Francorchamps Uw dienaar zit klaar voor de persconferentie. De coureurs zijn er nog niet, maar de naamkaartjes -of wat ervoor moet doorgaan- staan al op de stoeltjes gekleefd. Stoffel moet links gaan zitten, in het midden zit immers heer en meester Lewis Hamilton. En dan gaan de camera's rollen, komen de eerste vragen. Onze Belg in Formule 1 zit erbij alsof hij dit al jaren doet. Het wordt trouwens geen spervuur over hoe slecht die Hondamotor eigenlijk is. Afgezaagd. Neen, het gaat vooral over Fernando Alonso die de Indy 500 zal rijden, dus. Eindeloos. Als iemand vraagt of Stoffel ook van plan is eens iets anders te gaan doen, in plaats van een weekendje Formule 1, reageert onze landgenoot met een kwinkslag. "Ja hoor, ik rijd dit jaar de 24 Uren van Francorchamps in plaats van de Grand Prix van Budapest." © Georges De Coster.