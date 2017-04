Vervangt Button Alonso in GP van Monaco?

Eline Van Der Meulen

Gisteren las u al hoe de Spaanse Formule 1-piloot Fernando Alonso op 28 mei deelneemt aan de Indy 500, een van de klassiekers in de autosport. Daarmee keert McLaren na 38 jaar terug in de race in Indianapolis met een wagen die deel uitmaakt van het Andretti Autosport-team en uitgerust is met een Honda-motor. Het eenmalig uitstapje van de ploegmaat van Stoffel Vandoorne betekent dat er een plaats vacant is voor de GP van Monaco.