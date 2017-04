Hamilton: "Respect tussen Vettel en mij is groot"

Eline Van Der Meulen

10/04/17 - 14u19 Bron: AD

Sebastian Vettel (L) en Lewis Hamilton (R) na de race in China. © epa.

Lewis Hamilton (Mercedes) verwacht dit jaar een felle en vooral spannende strijd om de wereldtitel in de Formule 1 met Sebastian Vettel, de rijder van Ferrari voor wie hij het grootste respect heeft.

"We zijn volwassen mensen, kennen elkaar al lang en hebben veel meegemaakt. Het respect is groot en wederzijds", aldus de drievoudig wereldkampioen van Mercedes. Volgens Hamilton zijn hij en Vettel in de vorm van hun leven. "We zijn allebei op ons best. Ik kijk uit naar een duel met een geweldige rijder. In Melbourne was Vettel beter en ik erkende dat. In Shanghai gaf hij toe dat ik beter was. Dat is het respect dat je hebt voor een kampioen."



Hamilton streed de afgelopen jaren vooral met teamgenoot Nico Rosberg om het kampioenschap. Vettel, vier keer wereldkampioen bij Red Bull, kon in de Ferrari niet volgen, maar dit seizoen is alles anders. Mercedes en Ferrari doen nauwelijks voor elkaar onder; Vettel won de eerste grand prix in Australië, Hamilton zegevierde gisteren in China. "Ik verwacht dat onze strijd tot het einde toe spannend blijft", aldus Hamilton.