Topman Ferrari niet blij met prestaties Räikkönen

Door: redactie

10/04/17 - 11u30

Kimi Räikkönen. © epa.

Topman Sergio Marchionne van Ferrari is niet te spreken over de prestaties van Kimi Räikkönen in de Formule 1. De Fin heeft in zijn ogen al twee keer gefaald dit seizoen door zowel in de Grand Prix van Australië (vierde) als in die van China (vijfde) niet op het podium te eindigen.