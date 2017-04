Vandoorne: "We hebben dringend veel meer vermogen nodig"

Jo Bossuyt in China

Liet McLaren in Shanghai beterschap optekenen, met Alonso in de tweede kwalificatiesessie en in de race constant in de punten tot hij uitviel, dan belette het Stoffel Vandoorne niet om na afloop ontgoocheld te reageren. "Ja, geen fantastisch weekend voor ons, hé. Beide auto's vroegtijdig in de garage..."

In het begin zag het er nochtans niet zo slecht uit?

"Oké, mijn start was best goed. Maar bij de eerste bocht zat ik links, langs de buitenkant, en dus niet ideaal gepositioneerd. Ik kon niet naar binnen snijden met al dat verkeer, en dan verlies je wel wat terrein. Maar dan werd ik serieus aangereden door Grosjean, ik hoor dat het op televisie niet te zien was. Hoe dan ook, we gingen er beide even af en ik verloor minstens drie plaatsen, van de 13e naar de 16e."



Wat is het positieve dat je van deze race onthoudt?

"Dat de auto best goed aanvoelt. Vooral op droogweerbanden kun je er lekker ritme in krijgen. Toen ik achter de Williams van Felipe Massa reed, merkte ik zelfs dat ik in iedere bocht sneller was. Ook en vooral als je in zuivere lucht rijdt, dus zonder iemand voor je, voelt de McLaren zeer goed aan."



Maar Massa ook aanvallen, dat lukte niet?

"Aanvallen? Onze topsnelheid op de rechte stukken is echt veel te laag. Echt racen is voor ons onmogelijk, laat staan iemand voorbijsteken. In het begin van zo een recht stuk zie je bij wijze van spreken niemand in je spiegel en tegen het eind ervan rijdt plots een Renault naast je. We hebben dringend meer vermogen nodig om te kunnen meespelen. Zelfs met de DRS open (een systeem in de achtervleugel dat de neerwaartse druk bij rechtuit rijden deels wegneemt zodat de auto sneller wordt en makkelijker voorbij kan steken, red.) kunnen we niet op de auto voor ons naderen. De herstart na de safety car was mijn enige kans om iets te proberen, maar helaas doken op dat moment opnieuw problemen op met het stuurtje (en dus de afstelling van de auto, red.) waardoor de auto niet echt klaar was voor de herstart en ik ook daar tijd verloor."

