Vandoorne snel out, Verstappen indrukwekkend

Jo Bossuyt in China

9/04/17 - 08u45

Stoffel Vandoorne. © getty.

GP van China

Het was te verwachten. Niet dat Vandoorne al vroeg zou uitvallen. Wel dat er snel brokken zouden vallen. Immers: het asfalt dat er nog nat bij lag. Brokken dus, al in de eerste ronde van de Chinese grand prix. Lance Stroll ging er meteen al af, weggetikt door Perez. De Italiaan Giovanazzi recidiveerde, want ging net zoals zaterdag hard af op de rechte lijn. De gele vlag zou buiten blijven tot de zevende ronde. Toen die inging, lag Alonso op een verrassende achtste plaats, dankzij een bliksemstart. Stoffel Vandoorne kwam ook goed van de startgrid, klom zelfs naar de dertiende plaats, maar werd in het eerste rechte stuk door drie auto's voorbijgegaan. Machteloos met de Honda-motor.



De gele vlag en nog een paar schuivers -onder andere Bottas, achter de safety car, onbegrijpelijk - hertekenden natuurlijk het klassement. Met een Max Verstappen alweer in de hoofdrol, want dankzij de gele vlag en daarrond goed getimed pitstops al in de top vijf. Waarna de 19-jarige Belgische Nederlander bewees dat het wel mogelijk is om met deze generatie auto's voorbij te steken, en zijn teamgenoot Ricciardo op zak stak. Max na 11 ronden dus tweede achter Hamilton. Vandoorne, die ondertussen voorbij Palmer was gegaan, reed op dat moment 15e. Met heel constante tijden. Tot de 17e ronde, plots veel trager: de verklaring kwam meteen. Een probleem met de benzinetoevoer, hoorde de West-Vlaming langs de boordradio. En vooral: "Kom maar binnen." Inderdaad, race gedaan voor Vandoorne. Na 17 ronden.