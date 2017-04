Hamilton de snelste in Shanghai, race in mineur voor Stoffel

Jo Bossuyt in China

GP van China Lewis Hamilton heeft de GP van China op zijn naam geschreven. De Brit was in Shanghai sneller dan Sebastian Vettel en Max Verstappen. Voor Stoffel Vandoorne werd het een race in mineur. Na amper 17 ronden moest hij de wedstrijd staken door een probleem met de benzinetoevoer.

Het was te verwachten. Niet dat Vandoorne al vroeg zou uitvallen. Wel dat er snel brokken zouden vallen. Immers: het asfalt dat er nog nat bij lag. Brokken dus, al in de eerste ronde van de Chinese grand prix. Lance Stroll ging er meteen al af, weggetikt door Perez. De Italiaan Giovanazzi recidiveerde, want ging net zoals zaterdag hard af op de rechte lijn. De gele vlag zou buiten blijven tot de zevende ronde. Toen die inging, lag Alonso op een verrassende achtste plaats, dankzij een bliksemstart. Stoffel Vandoorne kwam ook goed van de startgrid, klom zelfs naar de dertiende plaats, maar werd in het eerste rechte stuk door drie auto's voorbijgegaan. Machteloos met de Honda-motor.



De gele vlag en nog een paar schuivers -onder andere Bottas, achter de safety car, onbegrijpelijk - hertekenden natuurlijk het klassement. Met een Max Verstappen alweer in de hoofdrol, want dankzij de gele vlag en daarrond goed getimed pitstops al in de top vijf. Waarna de 19-jarige Belgische Nederlander bewees dat het wel mogelijk is om met deze generatie auto's voorbij te steken, en zijn teamgenoot Ricciardo op zak stak. Max na 11 ronden dus tweede achter Hamilton. Vandoorne, die ondertussen voorbij Palmer was gegaan, reed op dat moment 15e. Met heel constante tijden. Tot de 17e ronde, plots veel trager: de verklaring kwam meteen. Een probleem met de benzinetoevoer, hoorde de West-Vlaming langs de boordradio. En vooral: "Kom maar binnen." Inderdaad, race gedaan voor Vandoorne. Na 17 ronden. Lees ook "Neen, we zullen Verstappen en Stoffel nooit de finale van de wereldbeker pingpong zien spelen"

"Stoffel doet het minder goed: een halve seconde trager dan Alonso. Niet abnormaal"

Dat lot was ook een overigens indrukwekkende Alonso beschoren: hij reed nog altijd op een knappe achtste plaats -sterk gestart, goed positie vastgehouden- toen zijn McLaren plots vertraagde: aandrijfas kapot. Liet McLaren tijdens het Chinese weekend beterschap optekenen, dan blijft er veel werk aan de winkel voor het team van Vandoorne.



Voorin viel de race met nog een kleine twintig ronden te gaan in haar definitieve plooi. Hamilton had zijn laatste pitstop kunnen maken met voldoende voorsprong om aan de leiding te blijven, terwijl Ferrari het strategisch had verknoeid door Raikkonen veel te laat binnen te roepen. Vettel, wel op tijd banden gewisseld, dus tweede voor een ontketende Verstappen.



In het slot van de race was het nog even afwachten of Ricciardo, opnieuw tot in het zog van Verstappen genaderd, nog een serieuze aanval zou inzetten. Omdat de Nederlander achter de Haas van Grosjean reed en door de verstoorde luchtstroom serieus onderstuur had. Ricciardo probeerde nog eens in de voorlaatste bocht, maar verremde zich daarbij. Hamilton, Vettel en dus Verstappen op het podium. Sterk werk van de Nederlander, na een probleem met de motor op zaterdag helemaal achteraan gestart. In het klassement hebben Hamilton en Vettel nu evenveel punten. Of hoe ze in Shanghai onderstreepten dat het een boeiende titelstrijd wordt. Tussen hun tweetjes... Back on top. Congrats Lewis/Merc! Well deserved — Nico Rosberg (@nico_rosberg) Sun Apr 09 00:00:00 MEST 2017 © photo news. Lewis Hamilton. © getty. © photo news. Max Verstappen. © photo news. © afp.

Uitslag 1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) de 305,000 km in 1u37:36.160

(gem.: 187,535 km/u)

2. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) op 6.250

3. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 45.192

4. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 46.035

5. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 48.076

6. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 48.808

7. Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso-Renault) 1:12.893

8. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1 ronde

9. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1 ronde

10. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1 ronde

11. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1 ronde

12. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1 ronde

13. Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1 ronde

14. Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1 ronde

15. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1 ronde

Snelste ronde: Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:35.378 in 44e ronde (gem.: 205,746 km/u)



Opgaves

Lance Stroll (Can/Williams): kop-staartbotsing in eerste ronde

Antonio Giovinazzi (Ita/Sauber): crash in vierde ronde

++ Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda): mechanisch probleem in achttiende ronde

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso): kop-staartbotsing in negentiende ronde

Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda): mechanisch probleem in 34e ronde © photo news.