"Neen, we zullen Verstappen en Stoffel nooit de finale van de wereldbeker pingpong zien spelen"

Jo Bossuyt in China

9/04/17 - 08u19

© getty.

Dagboek Vandoorne Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Shanghai zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij hoe Vandoorne zich klaarmaakt voor zijn tweede race van het seizoen.

Zondag 9 april - 12.30u: Pingpong

Ik ben al een poos in de perszaal. In het hotel vertrokken om 9u, aangekomen om kwart na tien. Zelfs op zondag files op de wegen die naar voorstad Jiading leiden. Veroorzaakt door de politie. Dan staan ze daar gewoon op de autoweg, met flikkerende lichten en de politieman zelf in het midden van de weg. Geen idee waarom, maar het is wel doeltreffend. Tenminste: als het de bedoeling is om file te creëren. Ach ja. Ondertussen zijn de spelers klaar voor de ludieke voorbereiding op de race. Zoals een rondje maken in een grote bus, allemaal samen, om zich eens aan het publiek te laten zien. En dan schuiven de coureurs ook één na één aan voor een paar minuten pingpong met een bekende Chinees -vraag me niet wie. Conclusie: neen, we zullen Max Verstappen en Stoffel nooit de finale van de wereldbeker pingpong zien spelen.