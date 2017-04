Vandoorne ziet eindelijk reden tot optimisme

Jo Bossuyt in China

Fernando Alonso krijgt dan toch geen gelijk. Hij voorspelde dat hij hier in Shanghai met Stoffel Vandoorne zou strijden voor de voorlaatste plaats. En dus ook de laatste. Maar het ziet ernaar uit dat de McLarens morgen minstens de Saubers achter zich kunnen houden, misschien zelfs een van de Renaults (die van Palmer) en een Force India. McLaren kon gisteren dus wel degelijk vooruitgang noteren, zoals Stoffel Vandoorne ons bevestigde. "Dat we in de running zouden zijn voor een plaatsje in de tweede kwalificatiesessie, dus bij de snelste 15 auto's, dat hadden we niet verwacht. Ik niet en Fernando niet. En dat mijn teamgenoot in kwalificatiesessie 1 dan ook nog eens de 10e tijd reed, verwachtten we al zeker niet. Dat is op zijn minst een reden om optimistisch te zijn."

Alonso haalde de tweede sessie, jij niet.

"Klopt, en daarom ben ik een beetje ontgoocheld. Er waren net op het cruciale moment wat problemen met de auto, eigenlijk pietluttige dingen, maar die zorgden er wel voor dat ik met vertraging op het circuit verscheen. En mijn eerste snelle ronde was niet perfect, moet ik toegeven. Geen toprondje. Jammer, want ik weet zeker dat ik ook in sessie 2 had kunnen zitten."



Je was een halve seconde trager dan Alonso. Moeten we ons zorgen maken?

"Neen. Ik heb vertrouwen in de auto, hij voelt goed aan. Het chassis is goed genoeg om op de limiet van de banden te rijden. Ik kan de bochten agressief ingaan. En ik voelde vooral dat ik sneller kon. Geef me een kwalificatiesessie waarin alles perfect volgend plan verloopt, waarin ik op het juiste moment de piste op kan, en ik kom in zijn buurt. Bovendien had ik de indruk dat het circuit sneller was in het begin van de sessie, en Fernando kon vroeger naar buiten dan ik. Ik maak me dus helemaal geen zorgen over die halve seconde."



Dat je vrijdag maar 4 rondjes kon rijden, door de weersomstandigheden, hielp je natuurlijk ook niet om het circuit te leren kennen.

"Dat wil ik niet als excuus inroepen. Ik kon deze ochtend (zaterdag, jb) toch wel wat rijden en had het gevoel dat ik het circuit onder de knie had. Neen, het is veeleer het tijdverlies door die kleine problemen in het begin van de eerste kwalificatiesessie. Daardoor konden we het normale technische programma niet op de ideale manier doorlopen." Lees ook "Stoffel doet het minder goed: een halve seconde trager dan Alonso. Niet abnormaal"

