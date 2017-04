"Stoffel doet het minder goed: een halve seconde trager dan Alonso. Niet abnormaal"

Door: Jo Bossuyt

Dagboek Vandoorne Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Shanghai zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt en hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Zaterdag 8 april, 9.30 uur: Geboren in Kortrijk, overleden in Shanghai

Het shuttlebusje naar het circuit gemist, deze ochtend. En de volgende is te laat om er nog op tijd te raken voor de eerste vrije training. Taxi dus. Zelden een goed idee, in Shanghai. Zeer zeker vandaag. Die kerel aan het stuur is deze keer niet gewoon roekeloos, hij is knettergek. Slalomt tussen het verkeer, gaat over de pechstrook en nog meer van dat fraais. Met dempende hand vragen om het rustiger aan te doen, het helpt niet. Roepen ook niet. Een troost: het is een nieuwere auto, dus zit er achterin tenminste toch al een veiligheidsriem - hebben veel taxi's hier nog niet. In gedachten zie ik het zo op mijn zerk staan: geboren in Kortrijk, overleden in Shanghai. Niet de eerste keer dat ik het denk, op verplaatsing. Maleisië, India - wat een opluchting dat die koers van de kalender is getuimeld - of China: je voelt je nooit veilig in dat dolgedraaide verkeer. Of hoe sommigen zouden zeggen: je riskeert je leven.



12 uur: Negentien rondjes

In de perszaal, en de stress van de taxirit is eindelijk weg. De vrije trainingen beginnen. En zie: de McLaren valt niet meer stil. Alonso kan 17 rondjes maken, Vandoorne rijdt er 21. Toch al iets, maar nog altijd te weinig om het circuit - dat nieuw is voor onze landgenoot - helemaal in zich op te nemen. Verdict: zeventiende tijd voor Alonso, negentiende voor Stoffel. Op twintig auto's. Zwak. © getty.

14.15 uur: Bernie-alarm

Van Bernie Ecclestone mag je alles zeggen, maar je mag er ook alles van verwachten. "We hebben er het laatste nog niet van gehoord", zeggen nogal wat stemmen in de paddock. De 86-jarige Brit zou het nog altijd niet verteerd hebben dat hij door de nieuwe eigenaars is afgezet als grote baas. En zie, het gerucht gaat dat hij volgende week naar Bahrein komt. En vooral: dat hij een bod zal doen om het circuit van Interlagos te kopen, in Sao Paulo. Omdat Bernie getrouwd is met een Braziliaanse, of omdat hij iets van plan is?



15 uur: Alonso gaat door!

Eindelijk. Voor het eerst sinds het begin van het seizoen, wintertests incluis, eens iets bemoedigend in het McLaren-kamp. Fernando Alonso zet in de eerste kwalificatiesessie de tiende tijd neer. Ruim voldoende om door te gaan, want de eerste 15 mogen naar de tweede kwalificatiesessie. Even nuanceren toch: een paar afvallers rekenden af met pech - mechanisch of opgehouden door de gele vlag - en hadden wellicht sneller kunnen zijn dan Alonso, zoals Verstappen, Grosjean of zelfs Ocon. Stoffel doet het minder goed: een halve seconde trager dan de Spanjaard. Niet abnormaal. De Rumbekenaar rijdt hier voor het eerst, op het circuit van Shanghai. Maar die halve seconde zorgt er wel voor dat hij de eerste afvaller is, met zijn zestiende tijd. Verzachtende omstandigheid: in zijn laatste ronde is de Italiaan Giovanizzi tegen de muur gegaan, en met zijn verhakkelde Sauber tot stilstand gekomen op het circuit. De coureurs die nog onderweg zijn voor hun laatste poging om hun tijd te verbeteren, zijn eraan voor de moeite. Vandoorne dus ook. Jammer. © epa.