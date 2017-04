Hamilton pakt pole, Vandoorne strandt, net als Verstappen, in eerste kwalificatiefase

© afp.

GP van China Lewis Hamilton start morgen vanop pole-positie in de Grote Prijs van China. De Brit zette de snelste tijd neer op het circuit in Shanghai. De Duitser Sebastian Vettel staat naast Hamilton op de eerste rij.

Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) zette de zestiende tijd neer tijdens de eerste kwalificatiefase (Q1). Hij was daardoor uitgeschakeld voor het vervolg van de kwalificaties, die de plaats op de startgrid bepalen. Vandoorne klokte op het circuit van Shanghai een ronde in 1:35.023. Zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso tekende voor 1:34.499 en plaatste zich met de tiende tijd (op twintig rijders) wel voor de tweede kwalificatiefase (Q2) met de snelste vijftien rijders uit Q1. De Nederlander Max Verstappen raakte door motorproblemen met zijn Red Bull verrassend niet verder dan de negentiende chrono.

Uitslag Q1:

1. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:33.078 (Q) (gem.: 210,830 km/u)

2. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:33.333 (Q)

3. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:33.341 (Q)

4. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:33.684 (Q)

5. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:33.986 (Q)

6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:34.041 (Q)

7. Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:34.205 (Q)

8. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault) 1:34.440 (Q)

9. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:34.453 (Q)

10. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:34.499 (Q)

11. Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso-Renault) 1:34.567 (Q)

12. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:34.657 (Q)

13. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:34.892 (Q)

14. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:34.942 (Q)

15. Antonio Giovinazzi (Ita/Sauber-Ferrari) 1:34.963 (Q)



OUT

16. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:35.023

17. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:35.223

18. Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:35.279

19. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:35.433

20. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:35.496



In het eerste deel (Q1) komen alle piloten het circuit op gedurende 18 minuten. Enkel de 15 snelsten mogen rijden in de tweede fase (Q2), die 15 minuten duurt. Tot slot rijden de 10 snelsten uit Q2 in het derde deel (Q3) gedurende 12 minuten voor de poleposition. Na Q1 en Q2 worden de tijden telkens op nul gezet.