Hamilton pakt pole, Vandoorne strandt, net als Verstappen, in eerste kwalificatiefase

GP van China Lewis Hamilton start morgen vanop pole-positie in de Grote Prijs van China. De Brit zette de snelste tijd neer op het circuit in Shanghai. De Duitser Sebastian Vettel staat naast Hamilton op de eerste rij. Stoffel Vandoorne start vanop de zestiende positie.

Hamilton, drievoudig wereldkampioen, klokte in Shanghai een rondje in 1:31.678, een baanrecord. Hij was daarmee 186 duizendsten sneller dan de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari). Voor de 32-jarige Hamilton is het de 63ste pole uit zijn carrière, de tweede dit seizoen nadat hij twee weken geleden ook al de pole pakte in Australië. Hij moest de zege toen wel aan Vettel laten.



Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) zette de zestiende tijd neer tijdens de eerste kwalificatiefase (Q1). Hij was daardoor uitgeschakeld voor het vervolg van de kwalificaties, die de plaats op de startgrid bepalen. Vandoorne klokte op het circuit van Shanghai een ronde in 1:35.023. Zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso tekende voor 1:34.499 en plaatste zich met de tiende tijd (op twintig rijders) wel voor de tweede kwalificatiefase (Q2) met de snelste vijftien rijders uit Q1.



De Nederlander Max Verstappen raakte door motorproblemen met zijn Red Bull verrassend niet verder dan de negentiende chrono.