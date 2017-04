Vandoorne negentiende en voorlaatste in derde vrije oefensessie

Ook in China is het vechten tegen de bierkaai voor Vandoorne met zijn trage McLaren-Honda. © getty.

GP van China Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) heeft de negentiende en op een na traagste tijd neergezet tijdens de derde en laatste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van China.

Op het circuit van Shanghai legde Vandoorne 21 rondjes af. Met een toptijd van 1:36.221 was hij bijna drie seconden trager dan de Duitser Sebastian Vettel. Die klokte in zijn Ferrari een snelste ronde in 1:33.336 en bleef daarmee zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen (1:33.389) voor. De Mercedesbolides van de Fin Valtteri Bottas (1:33.707) en de Brit Lewis Hamilton (1:33.879) volgden als derde en vierde.



Fernando Alonso, de Spaanse teamgenoot van Vandoorne, tekende voor de zeventiende tijd (1:35.912).



Vrijdag konden de rijders door de dichte mist slechts een stuk van de eerste oefensessie afwerken. De tweede werd afgelast.



Later vandaag staan de kwalificaties op het programma. Zondag volgt de GP, de tweede manche van het WK.