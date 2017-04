Waarom Stoffel en Max zelfde strijd aan het voeren zijn en welke de twee mogelijkheden zijn voor de Nederlander

Door: Jo Bossuyt in China

8/04/17 - 06u05

© anp.

Stoffel Vandoorne is niet de enige die dit seizoen niet krijgt wat hij verwachtte. Ook Max Verstappen is ontgoocheld. In zijn carrièreplanning paste een auto waarmee hij dit seizoen voor de titel kon gaan. Niet dus. "Wat er allemaal beter moet aan mijn auto? Heb je een uurtje?"

Oké, het seizoen is nog maar één race ver. Morgen twee. Maar in het kamp van Verstappen proef je zo de ontgoocheling. Het had best wat meer mogen zijn, dit seizoen.De titel? Een koers winnen zal al moeilijk zijn. Vader Jos Verstappen, kort na de eerst race in Melbourne, twee weken geleden: "Het is nog niet aan de orde, maar ons doel is wereldkampioen worden. Lukt het niet bij Red Bull, dan ooit elders."



Oke. Heeft Max dan geen contract van lange duur bij Red Bull. Ja dus. Maar, Jos: "Ik weet hoe Red Bull functioneert. Als ze in een positie komen waarin ze beseffen dat ze Max niet aan de wereldtitel zullen kunnen helpen, dan zullen ze hem laten gaan." Naar waar? Niemand die het wil zeggen, maar er eigenlijk zijn er maar twee mogelijkheden. Twee teams die sterker zijn, en al jaren de top spelen: Mercedes en Ferrari. Met de reputatie die Verstappen heeft, kan hij daar zo terecht. Want volgend jaar komt er al een plaatsje vrij. Tenzij Red Bull toch nog wat meer geduld eist en een van die zitjes voor Stoffel Vandoorne is? Vrij vertaald: het gevoel in de paddock is onmiskenbaar. Die jongens van de Lage Landen, ze verdienen absoluut topmaterieel. En hebben het niet. Nog niet. Stoffel en Max, zelfde strijd?



