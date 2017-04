Crash erger dan verwacht: "Wehrlein heeft halswervels gebroken"

Door: redactie

7/04/17 - 18u26 Bron: Belga

Pascal Wehrlein. © photo news.

Formule 1-piloot Pascal Wehrlein (Sauber) heeft zich bij zijn crash tijdens de voorbereiding op het seizoen erger bezeerd dan eerst gedacht. De 22-jarige Duitser brak bij het ongeval meerdere wervels. Dat deelde Mercedes-teamchef Toto Wolff vandaag mee voor aanvang van de Grote Prijs van China in Shanghai.

De door Mercedes opgeleide Wehrlein staat dit jaar bij Sauber onder contract, maar heeft nog niet veel in zijn bolide gezeten. Eind maart kon de piloot van Sauber niet aantreden in de seizoensopener in Australië, en ook in China komt hij niet in actie.



Wehrlein kwam afgelopen januari bij een crash tijdens de 'Race of Champions' in de Amerikaanse staat Florida terecht in de vangrails. "De wervels in zijn nek werden door de klap samengedrukt en braken", legde Wolff vandaag aan tv-zender RTL uit. "Maar Wehrlein heeft nog geluk gehad, de verwondingen hadden erger kunnen zijn. Na het ongeval kon hij zich enkele weken nauwelijks bewegen, waardoor het niet mogelijk was te trainen. Maar nu gaat het beter." Volgens Wolff zal Wehrlein zijn comeback medio april vieren in de Grote Prijs van Bahrein.