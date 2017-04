"De weerman zegt dat het zondag opnieuw dikke soep is. Als dat maar goed komt"

Door: Jo Bossuyt

Dagboek Vandoorne Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Shanghai zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt en hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Vrijdag 7 april, 7 uur: Goed voor Stoffel

Kletsende regen tegen het raam maakt me wakker. Oké! Goed nieuws voor Stoffel, die net zoals Max Verstappen goed is in de regen. Zeer goed. Maar goed nieuws is het niet meteen, zo zal straks blijken...



10 uur: Die verrekte heli

Eindelijk. Waarvoor de hele formule 1-familie naar hier is gekomen: auto's die rijden. Tijd voor de eerste vrije training. Die begint stipt om 14 uur, maar duurt deze keer niet het voorziene anderhalf uur. Na 25 minuten wordt de rode vlag getoond: gedaan met rijden. Neen, niet omdat het te hard regent. Wel omdat het zo mistig is dat de medische helikopter niet meer kan opstijgen. Terwijl het reglement stelt dat een gewonde coureur in maximaal 20 minuten naar het ziekenhuis getransporteerd moet kunnen. En dat ziekenhuis, het bevindt zich op 38 kilometer van het circuit. Vergeet het dat je dat met een gewone ziekenwagen in 20 minuten voor mekaar krijgt, in Shanghai.



Luchtvervuiling, eeuwig probleem in Shanghai. Alles samen rijden de twintig auto's in die 25 minuten amper 88 rondjes. Sneu voor het karige publiek in de tribunes, maar vooral een streep door de rekening van McLaren. Na de geflopte wintertests moet het Britse team nu zoveel mogelijk kunnen testen, wil het de achterstand op de concurrentie toch ietwat goedmaken. Maar zie: Stoffel kan in deze eerste vrije training amper... vier rondjes rijden. Als de rode vlag verschijnt, staat hij op de twaalfde plaats. Ploegmaat Alonso heeft een rondje meer gereden en klokt de zevende tijd. Wat overigens niets hoeft te betekenen. De Spanjaard reed op intermediate-banden terwijl Stoffel zijn snelste tijd met volle regenbanden reed. Het zal straks wel beter zijn. Lees ook Stoffel lacht: "Zo gaat dat, je wint niet meer, dus komen er amper nog twee journalisten opdagen om je te volgen"

14 uur: Man op circuit gesignaleerd!

Beter? Vergeet het. Het blijft mistig en druilerig, en de medische helikopter blijft op de grond. De tweede vrije training verloopt zelfs helemaal onder rode vlag, dus zonder ook maar één auto op het circuit. Alweer anderhalf uur testen door Stoffels neus geboord. Technische werkloosheid voor de coureurs, maar daar vindt Lewis Hamilton iets op: hij loopt het circuit op - terwijl de training officieel onderbroken is maar technisch gezien nog bezig... - om zijn fans te groeten en te filmen. En de beelden dan op Instagram of Twitter te gooien. Leuk vertier.



16.10 uur: Interview? Ach ja.

Een Nederlandse collega komt wat achtergrondinformatie vragen over Stoffel. Hij moet op interview bij de Belg. Een vast concept bij McLaren, ze noemen dat daar 'one-to-three'. Twintig minuten - behoorlijk lang naar F1-normen - interview met nog twee collega's. Mijn collega komt ontgoocheld terug. Bleek hij samen te zitten, tegenover Stoffel, met een Japanse en Amerikaanse journalist. De eerste stelde de hele tijd maar vragen over die Honda-motor, de tweede wilde vooral weten wat volgens Stoffel de ideale motor is die vanaf 2021 - jawel, dan komt alweer een nieuw reglement - moet worden ingevoerd. Razend interessant voor mijn Nederlandse collega, die zijn publiek vooral meer over Stoffel zelf wil kunnen vertellen...



Ach ja. Het is ons lot, altijd afwachten wat het wordt: voor interviews word je vaak samen gezet met andere journalisten, en moet je geluk hebben. Engelse journalisten? Te mijden. Die hebben het alleen over bandenslijtage en de hoek waarin de achtervleugel staat. Het doet me denken aan die keer dat Sabine Kehm, pr-dame van Michael Schumacher, me opbelde en vroeg of ik de volgende dag naar Barcelona kon vliegen. Het was januari 2000 en er was een opportuniteit om 'Schumi' te interviewen, tijdens de wintertests aldaar.



Sabine zette me samen met een Finse journalist, de man had nog nooit een F1-machine van dichtbij gezien. 'Bingo', dacht ik, en dat werd het ook: het gesprek ging over angst en spanning in de kleedkamer van ijshockeyers, kinderen en hoe ze als wereldster af te schermen, de helm die thuis werd afgezet en ervoor zorgt dat de coureur een gewoon mens wordt, en hoe je de eigen ziel masseert als je als topcoureur gewoon de hond kunt uitlaten zonder dat andere wandelaars je bijzonder vinden, daar in Zwitserland. Het werd een van mijn beste interviews ooit. © photo news.