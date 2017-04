Vandoorne klokt twaalfde tijd in ingekorte eerste vrije oefensessie, tweede sessie afgelast

Bewerkt door: YP

GP van China Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft vandaag de twaalfde chrono neergezet tijdens de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van China, de tweede manche van het WK Formule 1. Door de slechte weersomstandigheden werden de eerste oefenritten op het natte circuit van Shanghai ingekort en de tweede wordt zelfs helemaal afgelast. Door de dichte mist is de zichtbaarheid op het circuit van Shanghai te beperkt.

Vandoorne reed vandaag zo slechts vier rondjes. Zijn toptijd bedroeg 1:57.445. Daarmee was hij bijna zeven seconden trager dan de Nederlander Max Verstappen. Die klokte in zijn Red Bull een ronde in 1:50.491 en bleef daarmee de Williamsbolides van Felipe Massa (1:52.086) en Lance Stroll (1:52.507) voor. Fernando Alonso, ploegmaat van Vandoorne, was goed voor de zevende chrono (1:53.520). Morgen staan de derde sessie en de kwalificaties op het programma. De Grote Prijs, de tweede manche van het WK, staat zondagmorgen (8u Belgische tijd) geprogrammeerd.

Vandoorne: "Hopelijk morgen beter"

Vandoorne liet een korte reactie optekenen via de Twitterpagina van zijn team. "Er viel vandaag weinig te beleven bij de oefensessies. Jammer genoeg hebben we niet veel kunnen rijden, dat is jammer voor ons en de fans. Het is spijtig dat we niet vaker de baan op konden. Hopelijk is het morgen een betere dag."



Twee weken geleden werd Vandoorne, die zijn eerste volledige WK afwerkt, in de Grote Prijs van Australië dertiende. Zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso haalde de finish niet in de weinig competitieve McLaren-Honda.