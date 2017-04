Teambaas McLaren: "De GP van China zal met zijn lange en snelle rechte stukken onze zwakte nog duidelijker blootleggen"

XC

Formule 1-team McLaren-Honda verwacht weinig van de Grand Prix van China, komend weekeinde op het circuit van Shanghai. "Ik voorspel dat we ons qua snelheid niet kunnen meten met de concurrentie", zegt teambaas Eric Boullier in een vooruitblik op de tweede race van het seizoen.

McLaren ging enkele jaren geleden een verbond aan met Honda, maar die samenwerking heeft niet geleid tot een goede bolide. Ook deze winter is het de Japanse fabrikant niet gelukt een sterke motor te leveren. Dat bleek al tijdens de testraces in Barcelona en ook in de openingsrace in Melbourne waren de coureurs van de Engelse renstal niet voorin te vinden. Kopman Fernando Alonso was na de race in Australië hard in zijn oordeel: "Onder normale omstandigheden zijn we het laatste team'', aldus de tweevoudige wereldkampioen. Lees ook Vandoorne krijgt docureeks

Stoffel Vandoorne: "We zijn veel te traag" Stoffel Vandoorne in actie tijdens de GP van Melbourne. © afp.

Teambaas Boullier kijkt weinig hoopvol uit naar de Grand Prix van China. "Het parcours zal met zijn lange en snelle rechte stukken onze zwakte nog duidelijker blootleggen." Dat betekent dus andermaal slecht nieuws voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne, die na afloop van de race in Australië erg ontgoocheld was. "Wat ik allemaal moest doen achter het stuur, met de instellingen van de auto, dan dacht ik dat het onmogelijk was dat ik de koers kon uitrijden. Ik haalde misschien de finish, maar die auto blijft véél te traag."