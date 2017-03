Onze F1-watcher volgt jarige Vandoorne: "Vanmorgen leek het me onmogelijk dat ik koers zou uitrijden"

Jo Bossuyt

video Onze F1-watcher Jo Bossuyt houdt in Melbourne zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt en hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Geen ziel aan de toog Zondag 26 maart, 6.30u

Alleen in een ver land denkt een mens na over de raarste dingen. Zoals dat ik nu zowat ongeveer op mijn hoofd zou staan, in deze houding, mocht ik thuis zijn. Hier in Melbourne, 'down under', is alles omgekeerd. Hier spelen de Rode Duivels dus ontiegelijk vroeg in de ochtend. Natuurlijk doen ze dat niet op de Australische sportzenders. Die hebben alleen maar aandacht voor het 'australian football'. Eergisteren trouwens naar het stadsderby geweest, Carlton tegen Richmond, twee grote wijken in Melbourne, nu ik eraan denk. De uitslag ken ik niet meer, alleen dat het een soort basketscore was. Maar de vriendschappelijke sfeer in het stadium, die is me wel bijgebleven. Gele en blauwe sjaals zitten er niet elk in hun tribune, afgescheiden door dranghekken, maar gezellig tussen elkaar. Niet om er elkaar een hengst te verkopen, als de tegenpartij scoort. Wel om elk om beurten, samen met hun kleurgenoten, te joelen. Geen spat agressiviteit, hoewel het bier rijkelijk vloeit. Voor, tijdens en na de 'game'.



Geen Rode Duivels op de Australische televisie, ik moet mijn toevlucht dus zoeken op het internet. En de beste wifi-ontvangst is in de bar. Natuurlijk zit er nog niemand aan de bar. Gelukkig wil de jongedame in de ontbijtruimte, die pas over een halfuur opent, me een koffie meegeven. Het wordt 1-1, geen winst. Doel toch half bereikt. Mocht dat straks ook voor Stoffel Vandoorne kunnen, denk ik even. Zoals: tenminste de finish halen. Ach neen, nu niet beginnen dromen... Lees ook Onze F1-watcher onthult: Alonso reed oefenritten met 'betere' auto dan Vandoorne

Vroege drukte 9u

Tussen de rust snel wat ontbijt naar binnen geschranst. En na de Duivels op naar het circuit. Zo vroeg en het is al aanschuiven bij Gate 8, hoewel Melbourne er in de verte nog slaperig bij ligt. Valt een sms-je van Silvia, de persdame van McLaren. Niet alleen McLaren maar ook de organisatoren hebben taart voorzien voor Stoffel, die vandaag zijn 25e verjaardag viert -de eerste keer in de geschiedenis dat een coureur in F1 debuteert op zijn verjaardag. Ik haast me naar de perszaal om een glimp van de taart op te vangen, maar ze is er nog niet. Ze kunnen me er wel al een foto van tonen, want de bakker heeft die zonet gemaild. Oef, 'Stoffel' is tenminste juist gespeld.

Walk of fame 12u

De Belg in formule 1 komt aan op het circuit. En omdat ze het publiek daar in Melbourne nog belangrijk vinden, moeten de coureurs te voet van de auto naar de paddock. Tachtig meter ver langs een joelende menigte: Stoffel zal er op deze 'race day' veertig minuten over doen. Handtekeningen geven, een interviewtje met ex-coureur Mark Webber voor de Australische televisie, de ene selfie na de andere, hier en daar fans die 'happy birthday' zingen. Patrick Vandoorne is een trotse vader en neemt af en toe een foto, gaat dan zijn zoon omhelzen: al veel meegemaakt langs de circuits, maar je ziet zo dat de emotie borrelt. Hij is helemaal naar hier gereisd met zijn kompaan van de vroege jaren, Franklin Tack, die er van bij het begin bij was. Duizenden kilometers hebben ze samen gereden, destijds. In de 'camionnette' met een kart en een piepjonge Stoffel, om te gaan racen in Frankrijk of Italië of waar dan ook. "Daar stonden we dan met ons twee te kijken naar een klein ventje met alweer een beker op een podium. Waarna we weer in de bestelwagen kropen en door de nacht naar huis reden." Natuurlijk doet het hen iets, Stoffel hier zien aankomen voor zijn eerste grand prix als volwaardig coureur van McLaren. Patrick en Franklin in koor: "Had je ons vijftien jaar geleden gezegd dat we dit nog zouden meemaken..." De trotse vader van Stoffel Vandoorne.

Nog meer taart 13u

Ook bij McLaren is er taart. Alleen is niet duidelijk wanneer, "wellicht na de koers?", probeer ik bij iemand van het team. "Neeneen," zegt de man. "Nu meteen. Na de race zullen we niet veel te vieren hebben, vrees ik.." Sfeer is goed bij McLaren.



En dan komt de taart. Sympathiek maar tegelijk veeleer een verplicht nummertje, bij de verjaardag van een coureur. Stoffel en teamgenoot Alonso zitten midden in hun briefing met de ingenieurs en komen heel snel buiten voor een snelle foto met de teambazen, waarna Stoffel de taart aansnijdt voor uw dienaar en zijn Belgische collega's, maar zelf weer haastig verdwijnt. Er is immers een koers voor te bereiden. Hoewel, een 'koers'. De verwachting is dat Stoffel straks geen vijftien ronden ver raakt, met die aamborstige Honda-motor.