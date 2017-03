Ex-wereldkampioen heeft advies voor Vandoorne: "Focus je op één iemand"

TL

De wintertests verliepen niet zoals gehoopt voor Stoffel Vandoorne. De bolide waarmee de West-Vlaming aan zijn eerste F1-seizoen zal starten sputtert en daardoor kon de 24-jarige rijder van McLaren zijn talent nog maar amper etaleren. "Maar Stoffel moet niet panikeren", stelt voormalig F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve onze landgenoot in een interview met de RTBF. "Hij moet zich dit seizoen eigenlijk maar op één iemand focussen: ploegmaat Fernando Alonso."

"Stoffel heeft geen eenvoudig begin achter de rug, maar er is zeker nog niks verloren voor hem", zegt de Canadese F1-wereldkampioen van 1997. "Er is dit seizoen eigenlijk maar één ding waar hij zich mee moet bezighouden: beter doen dan ploegmaat Fernando Alonso."



Volgens Villeneuve zal de marktwaarde van Vandoorne immers worden bepaald door de prestaties die hij in verhouding tot de Spaanse ex-wereldkampioen weet af te leveren. "Met Alonso heeft Stoffel een rijder naast zich met enorm veel talent, iemand waarmee hij zich echt zal kunnen meten. Met een jonge, onervaren renner naast zich was het anders geweest. Dan maakt het niet veel uit wie als eerste aankomt. Maar beter doen dan Alonso, dat betekent iets."



Villeneuve geeft voorts ook aan dat Vandoorne, ondanks alle problemen met zijn wagen, ook moet genieten van zijn job. "Het is nog altijd beter om voor McLaren te rijden, dan om helemaal niet te rijden. Stoffel is bovendien een rijder die geen geld moet meenemen naar zijn team en dat is vandaag de dag erg zeldzaam. Vandoorne is gekozen omwille van zijn talent en daar zou hij trots op moeten zijn."



Over minder dan twee weken staat de eerste Grote Prijs van het seizoen gepland. Tussen 24 en 26 maart wordt in Melbourne de GP van Australië gereden.