McLaren hoopt op beterschap in Melbourne: "Ons team doet er alles aan om de problemen op te lossen"

10/03/17 - 19u36 Bron: Belga

© ap.

Na de slecht verlopen ochtendsessie waarin voormalig wereldkampioen Fernando Alonso niet verder kwam dan 19 ronden in zijn McLaren, heeft de Spanjaard in de namiddag op het Circuit van Catalonië 24 ronden kunnen afleggen op de laatste testdag voor het nieuwe Formule 1-seizoen.

Door elektrische problemen viel Alonso, komend seizoen ploegmaat van nieuwkomer Stoffel Vandoorne, vanochtend twee keer stil in Catalonië. Tijdens de namiddagsessie was er een héél klein beetje beterschap voor de Spanjaard die 24 ronden kon afleggen en met 1:21.389 een nieuwe besttijd realiseerde, weliswaar de op twee na traagste tijd van alle deelnemers.



De legendarische Britse renstal heeft dus nog heel wat werk voor de boeg vooraleer op 26 maart in Albert Park in het Australische Melbourne de eerste Grote Prijs van het seizoen op gang gevlagd wordt. "Het waren geen makkelijke weken voor ons tijdens de testsessies, maar ons team doet er alles aan om de problemen op te lossen. Hopelijk zal het in Melbourne beter zijn", liet Vandoorne na de testsessies vanuit Montmelo weten.



De snelste tijd kwam op naam van de Fin Kimi Räikkönen, die liefst 110 ronden afwerkte en daarin 1:18.634 liet optekenen. De wereldkampioen van 2007 was zo meer dan acht tienden van een seconde sneller dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull-Renault/1:19.438). De derde tijd kwam vrijdag op naam van de Spanjaard Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault/1:19.837).