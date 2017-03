Vandoorne moet zieke bolide (twee keer op rij zelfs) achterlaten op het circuit

Jo Bossuyt

9/03/17 - 13u12

© Twitter.

Stoffel Vandoorne was McLaren net nieuwe moed aan het inpompen. Hij had de McLaren MCL32 al twee seconden sneller rond het circuit gestuurd dan Alonso gisteren. Zonder enig probleem. Tot het kort voor de middagpauze opnieuw verkeerd ging. En onze landgenoot zijn zieke bolide op het circuit moest achterlaten. Twee keer op rij zelfs.

Ongeveer een halfuur voor het einde van de voormiddagtest, was het. Stoffel Vandoorne reed naar buiten om nog wat rondjes op de teller te zetten, maar viel op een paar meter voor de eerste bocht stil. De 24-jarige Rumbekenaar mocht uitstappen en toekijken hoe zijn machine op een truck werd geladen. Een halfuur later mocht hij zijn helm opnieuw opzetten: euvel verholpen, zeiden de ingenieurs van McLaren. Maar amper een paar bochten ver was het weer 'van dat'. En mocht onze landgenoot een tweede keer uitstappen.



McLaren en vooral Honda blijven dus op de sukkel. Hoewel Vandoorne het team deze voormiddag nieuwe hoop gaf: hij draaide voor het eerst een tijd onder 1 minuut en 22 seconden: 1.21.348. Goed voor een voorlopig zesde tijd op tien auto's. Heuglijk nieuws is dat natuurlijk nog niet, want de beste draaien ondertussen nog altijd twee seconden sneller. Maar het is wel twee seconden sneller dan het snelste rondje van Alonso, gisteren. En dat kan alleen op beterschap wijzen. Trouwens, niet onbelangrijk: tot nu toe is Vandoorne haast systematisch sneller geweest dan Fernando Alonso. In vrije tests als deze is dat natuurlijk niet cruciaal, maar het is in ieder geval beter dan omgekeerd.