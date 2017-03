McLaren-Honda: crisis nabij

Jo Bossuyt in Barcelona

8/03/17 - 20u05

© photo news.

Dag twee van de laatste en beslissende testweek bracht geen beterschap voor het team van Stoffel Vandoorne. Ook vandaag, met Fernando Alonso achter het stuur, verliep het zeer moeizaam. En bevestigde de nieuwe MCL32 dat hij veel te traag is.

Kort voor de middag was het weer 'van dat'. De McLaren met vandaag Fernando Alonso achter het stuur verdween in de garage en kwam er niet meer uit tot iets voor vier uur in de namiddag. Terwijl de concurrentie lustig aan het draaien was. Oorzaak? Wat dacht je... Problemen met de motor, natuurlijk. Op de teller van de McLaren-Honda MCL32 stonden op dat moment 27 ronden. Amper 27. Of hoe er maar geen einde lijkt te komen aan de ellende van McLaren. Lees ook Teambaas McLaren spreekt: "Grote zorgen maak ik me nog niet" © photo news.

Na de middag slaagde Alonso er nog in om zijn rondenconto aan te dikken tot 46. En dat is weinig in vergelijking met de concurrentie. Ter vergelijking: Max Verstappen reed vandaag 102 ronden bij elkaar met zijn Red Bull.



Complete afgang in de maak?

Helemaal verontrustend is de snelste tijd die Fernando Alonso gisteren draaide. Die was deze keer maar liefst 3,7 seconden trager dan de snelste chrono, vandaag op het bord gezet door de nieuwe Mercedes-coureur Valterri Bottas. Inderdaad: een kloof die niet afneemt, maar blijft groeien. Gisteren zat Stoffel Vandoorne immers nog een seconde dichter bij de snelsten. © ap.

Met nog twee testdagen te gaan moeten McLaren en vooral motorpartner Honda dringend grote stappen vooruit zetten. Anders ziet het ernaar uit dat het straks in Melbourne een complete afgang wordt. Zoals: als de McLaren sowieso niet uitvalt met motorpech, wordt het strijden tegen de Saubers. Inderdaad, om geen laatste te worden... © epa.