Ellende houdt niet op voor McLaren: alweer problemen met motor

Jo Bossuyt in Barcelona

8/03/17 - 15u38

© epa.

Er komt maar geen beterschap in zicht voor het team van Stoffel Vandoorne. Ook vandaag, met Fernando Alonso achter het stuur, verloopt het zeer moeizaam.

Om 3 uur in de namiddag, halverwege het tweede deel van de testdag, stond de McLaren-Honda nog altijd in de garage in Barcelona. Terwijl de concurrentie lustig aan het draaien was. Natuurlijk hebt u het al geraden: problemen met de motor. Op de teller van de McLaren-Honda MCL32, op dat moment: 27 ronden. Amper 27. En in de garage was het druk sleutelen aan alweer een weerspannige machine.



Slotsom: er lijkt maar geen einde te komen aan de ellende, bij het team van Stoffel Vandoorne. Zoals ook blijkt uit de snelste tijd die Alonso in die 27 rondjes op de klok kon zetten: 3 seconden trager dan de Ferrari van Raikkonen. En dat op hetzelfde bandentype. Bedroevend: zelfs de Sauber, door iedereen bestempeld als het kneusje op de grid, was vandaag sneller. Verontrustend: Alonso slaagde er deze voormiddag geen enkele keer in om meer dan vijf ronden op rij te draaien.



De vraag is niet langer of er crisis is bij McLaren, veeleer wanneer de bom serieus zal barsten. Wordt vervolgd.