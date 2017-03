Week van de waarheid voor Vandoorne bij McLaren

Jo Bossuyt in Barcelona

7/03/17 - 06u20

Vandaag begint in Barcelona de tweede testweek ter voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen. Meteen een eerste moment van de waarheid voor Stoffel Vandoorne. Vorige week presteerde zijn McLaren immers ondermaats. En begon zelfs ruzie te sluimeren tussen McLaren en motorpartner Honda.

Vorige week, tijdens de eerste vier testdagen, worstelde de nieuwe MCL32 met grote problemen. Twee motoren die moesten teruggestuurd naar Japan, van de tweede is trouwens nog altijd niet geweten wat nu eigenlijk het probleem was. En vooral: Honda dat ondertussen toegaf nog niet te weten met welke motorspecificatie het straks afreist naar Australië, omdat er nog wel enige tijd aan zal worden gesleuteld. Alsof het niet volstaat, ook nog eens een auto die niet meteen tot de beste hoorde in het snellere bochtenwerk, vorige week. De spanning is dan ook te snijden in het team van Stoffel Vandoorne, die vandaag de eerste testdag voor zijn rekening neemt en morgen wordt afgelost door Fernando Alonso. "Ik hoop echt dat we deze keer van problemen gespaard blijven", zegt teambaas Eric Boullier. "We hebben al tijd genoeg verloren..."



