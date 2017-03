Wehrlein na rugblessure fit voor tweede testvierdaagse in F1

Door: redactie

6/03/17

Pascal Wehrlein. © photo news.

De Duitse F1-piloot Pascal Wehrlein stapt deze week voor het eerst in de bolide van Sauber.

Wehrlein miste vorige week de eerste reeks van vier testdagen in Barcelona vanwege een rugblessure. Voor de komende vierdaagse (7-10 maart) op het Circuit de Catalunya heeft hij wel toestemming gekregen van de artsen.



De 22-jarige Wehrlein liep de rugblessure in januari op door een crash tijdens de Race of Champions in Miami. Hij was nog niet volledig hersteld voor de eerste testvierdaagse. De Italiaan Antonio Giovinazzi nam voor hem de honneurs waar.



Wehrlein reed vorig jaar voor Manor, maar die renstal is failliet gegaan. De Duitser, afkomstig uit de opleiding van Mercedes, begint bij Sauber aan zijn tweede seizoen in de Formule 1.