Fernando Alonso: "Ik vrees Red Bull het meest"

Lander Verhoeven

6/03/17 - 15u16 Bron: AD

© afp.

Fernando Alonso van McLaren vreest het Red Bull van Max Verstappen het meest in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen.

Alonso zegt nog niets van de kracht Red Bull te hebben gezien, maar de 35-jarige Spanjaard vreest dat het team van Verstappen en Daniel Ricciardo bij de eerste Grand Prix sterker zal zijn. "Dit zijn pas de testdagen", zegt hij tegen de Spaanse krant Marca. "Ze doen altijd hetzelfde. In Australië zullen ze een wagen hebben die in niets op die van de tests lijkt."



McLaren kende een moeizame testweek op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Vanaf morgen testen de coureurs nog drie dagen. "Ik begrijp het pessimisme omdat we geen goede week hadden, maar we hebben veel nuttige informatie opgepikt. Geen enkel team heeft zijn maximale potentie laten zien. Het maakt allemaal niet uit tot aan de start in Barcelona", aldus Alonso.



Het Formule 1-seizoen gaat op 26 maart in Melbourne van start. Vanaf morgen zullen de coureurs weer drie dagen mogen testen.